Inacio Pià: “Fiducia a Lozano, il Napoli è una big”

Inacio Pià è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show, la trasmissione con Umberto Chiariello; per lui il Napoli ora è diventata una big.

A Punto Nuovo Sport Show c’è stato l’intervento di Inacio Pià, che ha parlato del Napoli e di Lozano. Per l’ex calciatore azzurro ora il club è tra i big; di seguito le sue parole:

“Il Napoli ormai è diventata una big, in Italia come in Europa. Se non avesse trovato sulla propria strada la Juve, avrebbe potuto vincere 3-4 scudetti per rosa, qualità e gestione. Martedì ha dato una dimostrazione di forza importante. Bisogna ripartire da lì consapevoli della propria forza. Sono arrivati giocatori mirati sul mercato.

Calaiò è stato l’attaccante con cui mi sono trovato meglio, era bravo tecnicamente ma era un giocatore d’area di rigore. Mertens e Lozano sono diversi, perché non danno punti di riferimento. Nei singoli non c’è partita, nel Napoli giocano tanti nazionali.

Il Lecce è una squadra che gioca bene, non è la solita squadra che si difende e può mettere in difficoltà. A Lozano va data fiducia, dal mio punto di vista è più esterno che punta, gli va dato un po’ di tempo.“

