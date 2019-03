Insigne cerca il gol per spazzare via le critiche: in trasferta manca da sei mesi

Il neo capitano del Napoli Lorenzo Insigne, nell’ultimo periodo, ha subito delle critiche dopo il rigore calciato domenica scorsa; ci vuole il gol per spazzarle via.

Subito dopo Napoli-Juventus e quel rigore fatidico sbagliato, Ancelotti ha detto subito che “solo chi si prende la responsabilità di calciarli, sbaglia”; alcune critiche sono arrivate ad Insigne, ma l’ambiente lo ha sempre supportato. Ma ora è arrivato il momento di tornare al gol per spazzare via definitivamente le critiche.

Questo è quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, di seguito:

“Lorenzo Insigne intende cancellare in un sol colpo le delusioni, anche la panchina con il Salisburgo. Non vive un brillantissimo stato di forma ma con il Sassuolo oggi pomeriggio ha tutta la voglia di tornare a stupire con le sue invenzioni.

Non è bastato l’assist per il gol di Callejon a spazzare via le critiche: da napoletano è stato ingiustamente bersagliato, dimenticando che in stagione ha firmato 12 gol di cui otto in campionato. Il capitano azzurro sta cercando di ritrovare il feeling col gol.

Escludendo quello allo Zurigo, in campionato non segna dalla rete del 3-0 contro la Sampdoria al San Paolo di inizio febbraio. In trasferta non segna dal 23 settembre, dalla doppietta nella trasferta di Torino contro i granata.“

