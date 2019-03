Nella giornata di ieri Carlo Ancelotti ha ricevuto il “Premio Tricolore per la lotta al razzismo”; di seguito le foto dell’evento.

Dopo la notizia della premiazione per Carlo Ancelotti, ecco arrivare le foto dell’evento. Di seguito la galleria di immagini.

Il premio è riconosciuto a chi si impegna attivamente per la lotta al razzismo e per la discriminazione territoriale. Oltre a questo, alla promozione dei valori che la Bandiera nazionale racchiude in sè: libertà, solidarietà ed uguaglianza.

