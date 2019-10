Insigne ed il rapporto con i tifosi: “Soffro da due anni, ma mi farei ammazzare per il Napoli”

Nel corso dell’intervista per la Rai, Lorenzo Insigne si è soffermato anche sulle critiche rivolte a lui dai tifosi; di seguito le sue parole.

Lorenzo Insigne è tornato a parlare anche del rapporto con i tifosi e delle critiche rivolte a lui, nell’intervista per la Rai. L’attaccante napoletano ha ammesso che da un paio di anni soffre di questa cosa, ma che per il Napoli si farebbe ammazzare.

Di seguito le sue parole:

“Da un paio d’anni soffro questa cosa, spero da parte loro sia affetto. Fino ad ora non mi hanno capito. Spero che i tifosi cambino opinione su di me. Ma so anche che c’è chi mi vuole bene e questo lo apprezzo. Voglio mi stiano vicino, fino a che indosserò questa maglia mi farò ammazzare, indossarla è sempre stata il mio sogno.“

