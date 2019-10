Insigne sul rapporto con Ancelotti: “Tra noi non è successo nulla di particolare”

Lorenzo Insigne, nella sua intervista per la Rai, chiarisce anche il rapporto con Carlo Ancelotti, dove ribadisce che non c’è alcun problema.

Nell’intervista per la Rai Lorenzo Insigne ha parlato del suo rapporto con Carlo Ancelotti. Per il napoletano quello che si dice sono solo chiacchiere e che non è mai successo nulla di particolare tra loro; di seguito le sue parole:

“Sono soltanto chiacchiere, il mister mi ha sempre detto che sono importante, poi incomprensioni possono esserci ma nel calcio è così ovunque. Io scherzo con Ancelotti e viceversa, ci sentiamo tramite messaggi, tra noi non è successo nulla in particolare.

In Nazionale mi chiedono “come fai a litigare con lui” ma io rispondo che non litigo, ma sono solo incomprensioni.“

