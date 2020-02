Insigne: “Importante la grinta di mister Gattuso. Ma non abbiamo fatto ancora nulla”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito al termine della partita vinta contro la Sampdoria.

“Stiamo dando continuità al lavoro della settimana. E’ stata la vittoria del gruppo, chi è entrato ci ha dato una grossa mano, questo è lo spirito giusto. Siamo stati bravi a rimanere calmi dopo aver subito i due gol.

Ora che tornano tutti ci daranno una grossa mano. Siamo stati bravi anche noi a non abbatterci per i tanti infortuni grazie alla grinta del mister Gattuso, che ci sta trasmettendo. E’ lo spirito giusto, per affrontare ogni partita con la voglia di vincere sempre.

L’Europa? Pensiamo partita dopo partita, non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo stare concentrati e fare altri risultati.

Mancini? Penso sia andata bene. ho la fiducia del mister, ogni volta che mi ha chiamato in causa ho risposto bene. Sto dando tanto per il Napoli per conquistarmi un posto agli Europei.

Si può raddrizzare la stagione, siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto tanti danni all’inizio, stiamo cercando di rimediare e fare il meglio possibile”.

Comments

comments