Ranieri a Sky: “Abbiamo giocato contro un grandissimo Napoli”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida di campionato contro il Napoli.

“Abbiamo giocato contro un grandissimo Napoli. All’inizio bravi loro, ho dovuto cambiare il sistema di gioco e abbiamo preso in mano la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto più di loro, poi abbiamo fatto degli errori e ce l’hanno fatta pagare. Complimenti a loro. Quagliarella e Ramirez sono uomini di qualità, sono stato costretto ai cambi.

Non entriamo in campo con il piglio giusto ma fortunatamente eravamo in partita. Quando ho cambiato la disposizione tattica siamo andati molto meglio.”

