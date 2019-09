Insigne in dubbio per la Sampdoria: Ancelotti non vuole rischiare

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, uscito per infortunio nell’ultima uscita contro la Juventus, è in forte dubbio per la gara contro la Sampdoria.

Carlo Ancelotti, infatti, non vuole correre il rischio di una ricaduta in seguito all’affaticamento muscolare rimediato come i bianconeri e difficilmente lo convocherà per il prossimo impegno. Il capitano azzurro seguirà, dunque, una tabella di lavoro personalizzata e lo staff medico ne valuterà i progressi. L’obiettivo è rientrare per l’esordio stagionale in Champions League, contro il Liverpool. Lo riporta il quotidiano Il Mattino.

