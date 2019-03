Insigne in mixed-zone: “Contento per il gol, a Napoli io sempre criticato”

Il calciatore del Napoli Lorenzo Insigne in mixed-zone ha così commentato con i giornalisti la gara di campionato giocata contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia:

“Penso che non abbiamo fatto male e potevamo fare di più. Abbiamo le qualità per farlo e ci dispiace quando non ci riusciamo.

Sapevamo di avere di fronte una squadra difficile, ci teniamo questo

Siamo partiti forte, abbiamo avuto qualche occasione per fare gol. Poi una squadra brava nel palleggio e sbaglia qualche uscita ci mette in mezzo.

Giovedì è una gara importante

Sono contento per il gol. Io a Napoli le critiche le ho sempre avute ma io vado avanti per la mia strada e sono da accettare così. Io cerco di dare sempre il 100 per cento per questa maglia ma a qualcuno questo messaggio non arriva. Più di così non posso fare nulla. Ho sbagliato un rigore ma può capitare a tutti”.

