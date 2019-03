Insigne a Sky: “Il pareggio è giusto. Le critiche fanno male”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida con il Sassuolo.

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, dopo il pareggio contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Per come s’era messa la partita il pareggio va bene, anche se ci va un po’ stretto. Siamo stati poco cattivi, abbiamo avuto poca personalità, tutti. L’importante è comunque il risultato. Dopo la partita ero solo un po’ provato per il risultato, voglio sempre vincere, come tutta la squadra. Siamo stati bravi a reagire e trovare il pareggio, poi abbiamo cercato una vittoria che non è arrivata. Testa al Salisburgo, dobbiamo qualificarci ai quarti”.

Ti ha fatto male qualche critica? “Io vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica, ma sono l’unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po’ male, ma lavoro per crescere e spero di tornare al meglio”.

Sul Salisburgo: “Andiamo in trasferta e col 3-0 non bisogna stare tranquilli. Negli ultimi 10 minuti al San Paolo ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo fiducia nel nostro gruppo, chi sostituirà Maksimovic e Koulibaly non li farà rimpiangere. L’importante è entrare in campo con la cattiveria giusta“.

In campionato vi guardate le spalle? “Stiamo facendo il nostro campionato come ogni anno. Se vediamo le griglie degli opinionisti ci davano per spacciati, invece siamo dietro alla Juve. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma l’importante è non mollare”.

Quarto gol al Sassuolo e tutti e quattro a giro. “Mi porta bene. Mi dispiace per il risultato, ma conosco la forza del nostro gruppo, abbiamo una gran volontà. Quale mi è piaciuto di più? Quello dell’andata”.

