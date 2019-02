Insigne: “Ora vogliamo un trofeo: punteremo sull’Europa League ma non molleremo il campionato”

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente svizzera Rsi,

“Sono orgoglioso di indossare la fascia di capitano da napoletano. Ci voleva questa vittoria, al di là del gol regalato da loro perchè uno sbaglio può capitare al portiere come capita agli attaccanti. Era importante fare la prestazione e portare il risultato a casa. Ci siamo riusciti e ora dobbiamo stare concentrati al ritorno.

Cerchiamo di mettere la testa giusta per arrivare fino in fondo all’Europa League. Siamo un gruppo che merita, stiamo lavorando da tanto ed è arrivato il momento di vincere qualche trofeo. Penso che basta vincere il primo trofeo e poi ne arriveranno anche altri” ha detto ancora Insigne, aggiungendo: “In campionato, finchè la matematica non ci condanna, dobbiamo continuare a stare attaccati alla Juve. E’ difficile ma non è impossibile. Cercheremo di dare fastidio fino alla fine alla Juventus.

I tifosi ci stanno sempre vicini. E’ un pubblico caloroso e noi cercheremo di ricambiarlo con prestazioni come quella di stasera”.

