Insigne raggiunge Maggio nelle presenze ed è il decimo marcatore della classifica

Lorenzo Insigne, con la partita di oggi, ha raggiunto tre traguardi importanti che riguardano le presenze con il Napoli ed i gol segnati.

Per Lorenzo Insigne Lecce-Napoli ha un sapore particolare. Con il gol e la presenza di oggi, infatti, il capitano azzurro ha raggiunto tre traguardi importanti in tre diverse classifiche.

Il primo è quello del numero di presenze. L’attaccante napoletano ha raggiunto Christian Maggio nella classifica all-time del Napoli: settimo posto con 308 presenze. Il secondo riguarda ancora le presenze, ma questa volta solo in Serie A; Insigne ha raggiunto Buscaglia al nono posto, con 237 presenze.

L’ultimo, ma non meno importante, riguarda i gol fatti in azzurro. Con il gol di oggi ne ha totalizzati 80 in tutte le competizioni con la maglia azzurra e si piazza, da solo, al decimo posto della classifica all-time.

Comments

comments