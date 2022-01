Inter, Inzaghi alla vigilia della Supercoppa: “Favoriti e sfavoriti non ce ne sono”

Alla vigilia della sfida di Supercoppa Italia Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per parlarne.



Queste le parole di Inzaghi in conferenza:

“Presenza di Steven Zhang a Milano? Adesso è qui ma in realtà lo è sempre. Ci sentiamo prima e dopo ogni partita, sono contento che sia qui con noi, speriamo domani di fare una grande gara per lui e per i nostri tifosi. Ci prepareremo al meglio, è una grande partita.

Partiamo da favoriti? Favoriti e sfavoriti non ce ne sono: affrontiamo una squadra che arriva da otto risultati utili di fila, hanno fatto una rimonta straordinaria a Roma e sono abituati a giocare questo tipo di gare. Noi siamo in un ottimo momento, ce la giocheremo con le nostre armi sperando di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Saranno importantissime le motivazioni.

Come si batte la Juventus in finale di Supercoppa? Le finali sono partite particolari. Possono essere decise dal singolo episodio. Noi dovremo fare una partita di corsa e aggressività sapendo che incontriamo una grandissima squadra e che ci saranno delle difficoltà. Dovremo essere bravi a uscirne.

La Juve ha una rosa profonda, quindi Allegri saprà come sostituire nel migliore dei modi gli assenti. Poi domani recuperano Bonucci e Chiellini e sicuramente avranno una squadra competitiva. Vorrei fare l’in bocca al lupo a Chiesa, è un patrimonio del calcio italiano. Non conosco lui personalmente ma ho giocato con suo padre alla Lazio.

Cosa è cambiato rispetto all’andata in campionato? Entrambe siamo cresciute, eravamo in ritardo in classifica e perciò giocata al di sotto delle possibilità delle due squadre. Ricordo una gara contratta, domani sarà una finale che giocheremo di fronte ai nostri tifosi.”

fonte: Sky Sport.

