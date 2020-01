Inter, parla Zanetti: “Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni”

Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter ed attuale vicepresidente del club milanese, ha parlato a TyC Sports degli obiettivi del club.

Zanetti ha sottolineato che si vuole lottare per tutte le competizioni a disposizione, per dimostrare che anche l’Inter vuole essere protagonista.

Di seguito le sue parole:

“Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato. Conte è un allenatore che ha molta personalità e molta esperienza e in questo momento le cose stanno andando molto bene.

Siamo ancora solo a metà campionato, ma vogliamo competere in Serie A, in Coppa Italia e in Europa League per poter essere protagonisti e fare dei buoni risultati.“

