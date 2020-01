Ibrahimovic in conferenza: “Voglio fare di tutto per aiutare”

Zlatan Ibrahimovic ha tenuto la conferenza stampa per il ritorno al Milan, dopo l’ufficialità di ieri; lo svedese ha anche confermato l’interesse del Napoli, indirettamente.

Di seguito le parti salienti della conferenza di Ibrahimovic:

“Sento l’entusiasmo dei tifosi, ho un grande rapporto con loro. Sono pronto e spero di giocare il prima possibile. Dopo l’ultima partita con i Galaxy ho ricevuto la prima chiamata di Paolo Maldini.

A 38 anni ho ricevuto più offerte di quando ne avevo 20, ho cercato l’adrenalina e non è stata una scelta economica. Dopo l’Atalanta sono arrivate molte chiamate; l’ultima volta sono andato via contro la mia volontà, ora voglio fare di tutto per aiutare. Il Milan è come casa mia, mi ha ridato la gioia di giocare dopo il Barcellona.

Si deve pensare ad una partita per volta, il campionato è lungo e si può migliorare; questa squadra ha qualità e può fare di più. L’immagine del Milan non si toglie. Se non avessi creduto nel progetto non sarei qui seduto accanto a queste due leggende.

Si deve saper soffrire e lavorare duro, solo sapendo soffrire si può tirare fuori il proprio potenziale. Per questo lavoro duramente e mi aspetto che lo facciano anche i miei compagni; ci sono obiettivi individuali e collettivi da raggiungere.

Io sono qui per ripartire da zero e sono sullo stesso livello degli altri; ricomincio da zero e questo mi da adrenalina. La sfida è fare ancora la differenza, una sfida contro me stesso. Con Pioli ho parlato poco perché ieri è stata una giornata impegnativa. Dopo due anni di MLS mi sento più che vivo.

Il derby di Milano ha sempre una bella atmosfera, ne ho vissuti sia da una parte che dall’altra. Dico sempre che quello di Milano è il più bello. La squadra non la conosco ancora, prima devo conoscerli per capire chi posso aiutare. Posso aiutare la squadra facendo assist, se non faccio gol.”

Si chiude la conferenza stampa di Ibrahimovic.

