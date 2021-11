Inter: “Per la gara con il Napoli, momentaneamente vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania: si attendono le Autorità”

Il 21 novembre il Napoli sarà di scena a San Siro per affrontare l’Inter e, al momento, dovrà farlo senza il sostegno dei propri tifosi.

Infatti, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità preposte, la società nerazzurra, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il momentaneo divieto di vendita dei biglietti per la gara ai tifosi residenti in Campania: non si tratta di una decisione definitiva, che potrebbe infatti essere modificata in seguito a decisioni ufficiali. “I biglietti non saranno cedibili a terze persone: il cambio del nominativo dell’utilizzatore del biglietto non sarà pertanto consentito. Dalle ore 10.30 di martedì 9-11 la vendita libera per tutti. In attesa di indicazioni ufficiali dalle Autorità, la vendita è vietata a tutti i tifosi residenti in Campania”.

