Inter, risposta a Spalletti: “Offerta una buonuscita, da lui rifiutata”

L’Inter, tramite un comunicato affidato all’agenzia Ansa, ha scelto di rispondere alle parole del suo ex allenatore, Luciano Spalletti.

Il tecnico, ai microfoni di Sportitalia, a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare di Stabia, aveva dichiarato: “Nei mesi scorsi mi ha cercato solo il Milan, ma l’Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa. Fosse stato per me, non avrei mai smesso”.

Parole che non sono piaciute al club nerazzurro, che ha risposto: “Oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti, la Società aveva proposto un’ulteriore offerta economica come incentivo all’esodo, che non è stata accolta dall’allenatore”.

Comments

comments