Oggi in campo la Serie A: la Lazio tenta il sorpasso all’Inter

Serie A in campo questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico con diretta TV sulla piattaforma DAZN. Lazio e Verona recuperano la partita della diciassettesima giornata rinviata per l’impegno dei capitolini in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Ricordiamo la classifica delle due squadre:

Lazio terza da sola con 49 punti;

Verona nono con 30 punti a pari merito con Napoli e Bologna.

La Lazio con una vittoria si porterebbe al secondo posto con un punto di vantaggio sull’Inter e a -2 dalla capolista Juventus.

Il Verona con una vittoria si porterebbe al sesto posto solitario in piena zona Europa League.

