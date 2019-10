Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha riportato un infortunio alla caviglia durante il match tra il suo Cile e la Colombia.

Il cileno, in mattinata, si è recato a Barcellona per un consulto con il professor Ramon Cugat, e ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico, effettuato nel pomeriggio. L’operazione è perfettamente riuscita, ma il 2019 calcistico di Sanchez è da considerarsi concluso. Tornerà in campo con l’anno nuovo.

