Per il Milan un bilancio mai così in rosso come ora

In casa Milan, oltre alle difficoltà in campionato ed al cambio allenatore, tiene banco anche il bilancio del club; bilancio mai così in rosso.

Il bilancio consolidato più in rosso della storia del Milan quello approvato da Gazidis, ad del club rossonero. Il passivo ammonta, infatti, a -146 milioni di euro; oltre ai problemi in campo ed in campionato ci sono anche quelli al di fuori di esso da tenere in conto.

Il fondo Elliot fino ad ora ha versato nelle casse del club 265 milioni fino al 30 giugno 2019, con altri 60 nei tre mesi successivi. La situazione, però, resta critica; a pesare sono i cali nei proventi da vendita di calciatori (da 42 a 25,5 milioni), da biglietteria (da 35,2 a 34,1 milioni) e da sponsor (da 44,7 a 38 milioni).

In tutto questo c’è da registrare il calo degli ammortamenti e l’aumento del costo del personale, così come il saldo negativo di calciomercato. A riportare il tutto è il Corriere dello Sport.

Comments

comments