Inter, Spalletti scarica Icardi: “Devo parlare di chi ha a cuore le sorti della squadra”

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match contro il Cagliari.

L’allenatore si è soffermato anche su Mauro Icardi che, ad oggi, sembra davvero un separato in casa: “Io devo parlare degli altri, sono quelli che vengono in campo e hanno a cuore le sorti dell’Inter”. Parole pesanti da parte del tecnico, che sembra aver definitivamente scaricato l’argentino, per il quale, ora, potrebbero aprirsi importanti scenari di mercato. Il Napoli osserva con attenzione…

Comments

comments