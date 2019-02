Napoli-Juve, si va verso un San Paolo pieno

Prosegue con ottimo ritmo la vendita dei biglietti per la gara di domenica sera tra Napoli e Juventus, allo stadio San Paolo.

Al momento, per la sfida con i bianconeri, restano disponibili poche scorte di Tribuna Nisida e Curva A. Buoni risultati anche per i mini-abbonamenti valevoli per le prossime 7 gare casalinghe della squadra azzurra.

Di seguito i dettagli per il mini-abbonamento ed i biglietti diffusi dalla Ssc Napoli:

Questi i 7 eventi in programma:

• Napoli vs Juventus

• Napoli vs Salzburg (UEL)

• Napoli vs Udinese

• Napoli vs Genoa

• Napoli vs Atalanta

• Napoli vs Cagliari

• Napoli vs Inter

La sottoscrizione dei mini abbonamenti sarà consentita a tutti i possessori di fidelity card o di tessera del tifoso, esclusivamente con caricamento digitale del titolo.

• SSC Napoli Fan Stadium Card (fidelity card)

• SSC Napoli Fan Away (fidelity card)

• Club Azzurro Card (tessera del tifoso)

Per i possessori della Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO – Il mini abbonamento potrà essere acquistato on line attraverso il sito TicketOne oppure presso i Punti Plus e le Ricevitorie Abilitate. Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili. In relazione ai lavori, non saranno disponibili, per tutti i settori, le file dalla 23 a salire. L’acquisto del mini abbonamento in modalità digitale, potrà avvenire presso i punti vendita abilitati e sarà necessario presentare la seguente documentazione:

• Fidelity Card SSCN Fan Stadium Card o Fidelity Card SSCN Fan Away o Tessera del Tifoso “Club Azzurro Card”.

• Modulo di Richiesta mini abbonamento sei gare Campionato e una Uefa Europa League (Anagrafica) debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile qui

• Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare.

Si ricorda, inoltre, che per tutti i possessori di Fidelity Card, i mini abbonamenti potranno essere caricati in modalità digitale, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Questi i prezzi:

Tribuna d’Onore € 750,00 + € 10,00 (prevendita) – acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 370,00 + € 7,00 (prevendita)

Tribuna Nisida € 270,00 + € 7,00 (prevendita)

Distinti € 170,00 + € 5,00 (prevendita)

Curve € 93,00 + € 5,00 (prevendita)

Non sono previsti mini abbonamenti a tariffa ridotta.

A partire dalle ore 12.00 di Lunedì 25 Febbraio 2019 saranno posti in vendita i biglietti per il singolo evento SSC Napoli-Juventus FC in programma il 3 Marzo 2019 alle ore 20.30.

Come indicato dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 8 del 22 Febbraio 2019, la vendita sarà consentita solo ai residenti nella Regione Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSCNapoli, ovunque residenti.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 55,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

MODALITA’ DI ACQUISTO ON LINE – La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line. Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli, www.sscnapoli.it e cliccare nella sezione “insieme allo stadio” oppure accedere direttamente dal banner “ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli. Gli utenti saranno indirizzati al sito Ticketone, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il biglietto caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card (Tessera del Tifoso) o Fan- Away (Fidelity Card) o Fan Stadium Card (Fidelity Card). Alla transazione potranno essere aggiunte, da Ticketone, commissioni di pagamento.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla Club Azzurro Card, Fan-Away o Fan Stadium Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet: https://sport.ticketone.it/post-order inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso. Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento. Da questa stagione sportiva i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) avranno l’opportunità di acquistare i tagliandi attraverso il Call Center

SETTORE OSPITI – Gara Campionato Napoli vs Juventus del 3 Marzo 2019 ore 20.30

• Prezzo Tagliando € 39,50 + 0,50 diritti di prevendita

• Modalità di vendita: Circuito TicketOne

• Inizio Vendite: Lunedì 25.02.2019 ore 12.00

• Chiusura Vendite: Sabato 02.03.2019 ore 19.00

• Capienza Settore: posti 1.000 denominato “Settore Ospiti Inferiore”

• Ingresso: Gate 26.

Per l’acquisto del tagliando e per l’ingresso allo stadio, sarà necessario esibire la tessera di fidelizzazione della Juventus FC ed un valido documento di riconoscimento. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Fonte: sscnapoli.it

