Inter-Venezia per ora non si rinvia: presentata la lista dei 25

Il portale di tuttomercatoweb riferisce le ultime novità in merito a Inter-Venezia, una delle partite a rischio rinvio di questa giornata di Serie A.

Il club veneto ha presentato la lista dei 25 giocatori per la sfida, dove non si arriva al 35% dei positivi al Covid; quindi la sfida di domani, per ora, dovrebbe giocarsi regolarmente a San Siro.

Nonostante ciò, vi è ancora un’incognita. Questa mattina i calciatori si sono sottoposti ad un nuovo giro di tamponi; se emergeranno altri positivi la situazione, ovviamente, potrebbe cambiare.

