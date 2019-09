Introiti da sponsor tecnici: Napoli lontano dalle big europee

Non solo diritti televisivi e introiti Champions. Per i top club europei un voce importante per i rispettivi bilanci è quella degli introiti dagli sponsor tecnici.

Purtroppo anche questa voce incide non poco ad aumentare il gap tra le big europee e le altre squadre che provano a migliorare la propria competitività.

Basta ad esempio vedere quanto incassano il Napoli e l’Inter e quanto la Juventus per notare come anche i soldi degli sponsor tecnici incidono sul gap tra le squadre europee.

Questa la classifica dei primi 10 club europei che più di tutti incassano all’anno dallo sponsor tecnico con l’aggiunta di Napoli e Inter (importi in milioni di euro):

Real Madrid – Adidas: 125

Barcellona – Nike: 110

Manchester United – Adidas: 85

Manchester City – Puma: 70

Chelsea – Nike: 67,50

Arsenal – Adidas: 67,50

Juventus – Adidas: 50

Liverpool – New Balance: 50

Bayern Monaco – Adidas: 50

Tottenham – NIke: 38

INTER – Nike: 10

NAPOLI – Robe di Kappa: 8

