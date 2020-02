Italia Mele: “Offensivo il comportamento degli arbitri nei confronti del Napoli”

La sconfitta del Napoli con il Lecce, la semifinale di Coppa Italia con l’Inter e la questione arbitri con i sette rigori negati agli azzurri. Ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

Dopo le vittorie con Juventus e Sampdoria è arrivata una sconfitta inattesa con il Lecce: quindi ha ragione Gattuso che bisogna preoccuparsi di fare il più presto possibile 40 punti?

“Non si può passare dal sogno Champions all’incubo retrocessione in 90 minuti. Serve equilibrio. Ovviamente qualsiasi obiettivo passa per i 40 punti”.

Mercoledì la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter capolista in campionato: una eventuale finale di Coppa Italia può salvare almeno in parte una stagione fin qui deludente?

“La Coppa Italia è l’unico trofeo verosimile è un obiettivo importantissimo. Resta da finire in modo dignitoso la stagione di SerieA e giocarsi al meglio gli ottavi di Champions”.

Con il Lecce ancora un rigore netto negato al Napoli che poteva valere il momentaneo 2-2 e siamo ora a sette rigori non dati che stanno contribuendo alla classifica non esaltante degli azzurri. Considerando anche il mancato utilizzo del VAR è davvero da vittimista pensare a una cattiva predisposizione degli arbitri nei confronti del Napoli?

“Inaccettabile, inadeguato, offensivo il comportamento degli arbitri nei confronti del Napoli. Incapacità evidente nello svolgere il proprio lavoro per motivi che non sta a noi indicare, ha caratterizzato fino ad ora la stagione degli arbitri in quasi tutte le partite degli Azzurri. Casta intoccabile con file secretati più che nei servizi segreti. Se non fosse tragico (sportivamente parlando) sarebbe comico. Ma c’è poco, molto poco da ridere”.

