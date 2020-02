Semifinali di Coppa Italia: un trofeo a metà tra salva-stagione e lo sfizio della ‘rivincita’

Prendono il via questa sera le semifinali della Coppa Italia 2019-2020. In campo le tre nobili del calcio italiano (Juventus, Inter e Milan) e il Napoli principale espressione del calcio meridionale.

Le due capoliste in campionato, Inter e Juventus, sono intenzionate a raggiungere la finale di Roma per giocare quella che potrebbe essere l’ultima sfida per vedere chi è la più forte. Un po’ come Conte-Rocky e Juventus-Ivan Drago nel celebre film con Sylvester Stallone, dove ognuno dei due è animato da uno sportivo spirito di rivincita. Per entrambi sarebbe motivo di grande goduria e soddisfazione togliere il trofeo all’altro.

Milan e Napoli invece sono le due grandi deluse della stagione, per niente intenzionate a fare la parte delle vittime sacrificali. Per loro due la Coppa Italia rappresenta il trofeo salva-stagione e al tempo stesso la porta per entrare in Europa al momento chiusa in campionato. Per Pioli e Gattuso, oltre che salvare una stagione, vincere la Coppa Italia sarebbe anche una bella rivincita sugli scettici.

Insomma quattro partite dove il classico turn-over di solito scelto dagli allenatori in Coppa Italia deve lasciare il posto alle formazioni titolari migliori possibile.

Alla fine, come per lo scudetto, anche in Coppa Italia una sola resterà in piedi a festeggiare: le altre saranno come sempre le prime delle perdenti.

