Italia Mele: “Prestazioni di Mario Rui e Di Lorenzo da memorizzare, in campionato la storia è tutta da scrivere”

Prime due partite 7 gol subìti, ultime due partite 0 gol e porta inviolata di super Meret: tutti risolti i problemi della fase difensiva?

“La verità sta nel mezzo. Molti dei gol presi sono stati frutto di errori individuali- non solo dei difensori- ovviamente lavorando sulle cose sbagliate si migliora. La differenza poi la fa la concentrazione che dipende anche dalla conduzione fisica. Se stai bene nelle gambe aumenta la prima”.

Vittoria sul Liverpool sicuramente prestigiosa e importantissima ai fini della qualificazione: ma è ancora più importante per la crescita dell’autostima della squadra o come stimolo alla fiducia della piazza?

“Il calcio ancor prima che con i piedi si gioca con la testa. Prestazioni importanti soprattutto se concluse con vittorie, contro squadre prestigiose aumentano la consapevolezza e la determinazione. Il calcio è un gioco di squadra, non basta la tecnica dei migliori ma il sacrificio di tutti. Se il gruppo vede che questo sacrificio paga allora sarà sempre più motivato. Sui tifosi, beh io dico che si dovrebbe tifare a prescindere”.

Mane a sinistra Salah a destra: due tra i calciatori più forti da affrontare eppure contro il Napoli sono stati neutralizzati da Di Lorenzo e Mario Rui.

“Le prestazioni di Di Lorenzo e Mario Rui sono da incorniciare e, soprattutto, memorizzare. Bisognerà ricordarsene ogni volta che si esprimeranno giudizi affrettati o anche negli, inevitabili momenti di difficoltà. Giovanni e Mario hanno giocato come qualsiasi appassionato di calcio sognerebbe di giocare una partita di Champions. A volte i sogni si avverano se ci credi”.

Domenica c’è la trasferta di Lecce una squadra rigenerata dalla vittoria in casa del Torino di Mazzarri: il Napoli in Puglia porterà con se un entusiasmo positivo o pensi ci possa essere il pericolo di un eccesso di euforia?

“Il Napoli contro il Lecce non ha nessun motivo di cullarsi sugli allori. Ha vinto solo una partita come ha ricordato Ancelotti e in una competizione diversa. In campionato la storia è ancora tutta da scrivere. La squadra si è dichiarata vuole lottare per lo scudetto, per arrivare fino in fondo non c’è spazio per distrazioni”.

