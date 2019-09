Non c’è due senza tre: al San Paolo Klopp diventa…’flopp’

Terza gara per Jürgen Klopp al San paolo e terza sconfitta. Per il 52enne allenatore tedesco del Liverpool il San Paolo continua ad essere un tabù. Un solo gol segnato e per giunta su autorete di Zuniga.

La prima volta non si scorda mai. La prima sconfitta di Klopp al San Paolo coincide con l’esordio in Champions di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli. Mercoledì 18 settembre 2013 Klopp si presenta al San Paolo da allenatore del Borussia Dortmund. Sconfitta per 2-1 con i gol di Insigne e Higuain per il Napoli e l’autorete di Zuniga nel finale per i tedeschi.

La rivincita mancata. Klopp cambia squadra e il 3 ottobre 2018, ancora di mercoledì, da allenatore del Liverpool prova a vendicare la sconfitta del 2013. Sulla panchina del Napoli c’è ora Ancelotti ma l’esito della sfida per Klopp non cambia: Napoli-Liverpool 1-0 gol di Insigne.

Non c’è due senza tre. Klopp allora decide di riprovarci, addirittura cambiando giorno. Anziché di mercoledì si presenta al San Paolo di martedì. Sa che i napoletani sono scaramantici e allora pensa che giocare il giorno 17 possa aiutarlo a sfatare il tabù San Paolo. Niente da fare e così anche martedì 17 settembre 2019 per Klopp l’erba del San Paolo ha il sapore della sconfitta e il suo Liverpool campione d’Europa perde 0-2 con i gol di Mertens e Llorente.

Klopp forse per vincere al San Paolo dovrebbe sedersi sulla panchina azzurra ma…al momento non c’è posto.

