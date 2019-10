Italo Cucci: “Napoli, non ci siamo. Il Genk forse non l’hanno studiato bene”

Tra le pagine del Corriere dello Sport c’è il commento di Italo Cucci alla partita di ieri, che ha criticato il Napoli per il pareggio.

Italo Cucci critico con il Napoli dopo il pareggio con il Genk. Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport il giornalista commenta la partita fatta ieri dagli azzurri; di seguito le parti più salienti:

“Vorrei essere De Laurentiis per chiamarli tutti e dirgli “non vi pago per andare in giro per l’Europa a fare la figura dei polli”. E, per fortuna, quello scivolone di Allan all’83 non è stato sfruttato al meglio, sennò il Napoli sarebbe tornato a casa sconfitto.

Un Napoli che è riuscito nell’impresa di assomigliare a quello battuto dal Cagliari e vittorioso con fatica sul Brescia. Per chi conosce il calcio, quasi un miracolo, perché modificando i giocatori il prodotto non è cambiato.

Senza Insigne, Mertens e Llorente sembrava un’imitazione malriuscita di una squadra che ho visto tante volte battagliare e invece iersera quasi ansiosa di sentire il fischio finale.

Anch’io sono per principio convinto della priorità del non perdere, ma scusate se lo faccio valere con avversari prestigiosi, non con un Genk piacevole, fluido, applicato – tipo Leicester d’antàn – che forse gli osservatori di Ancelotti non hanno studiato con attenzione.”

per l’editoriale completo: Corriere dello Sport.

