Il Mattino – Insigne, scoppia il caso. Martedì era già nero in volto

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull’esclusione di Insigne, con il capitano che probabilmente ne era già consapevole il martedì.

Lorenzo Insigne e la sua esclusione contro il Genk sta facendo molto parlare il giorno dopo. Un’esclusione che il capitano azzurro, probabilmente, già sapeva da martedì quando ha concluso l’allenamento scuro in volto. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che si sofferma sulla questione.

Il quotidiano rivela che martedì Insigne è stato il primo a lasciare in campo, con la faccia di chi sapeva che non avrebbe giocato. Poi continua, ritornando sul fatto che i rapporti tra il capitano ed Ancelotti non sono tutte rose e fiori.

L’attaccante napoletano aveva chiesto di giocare come esterno, ma dopo i primi esperimenti andati male si è tornati al 4-4-2. Così facendo sono tornati anche gli obblighi di copertura; inoltre, conclude il quotidiano, pare che Ancelotti abbia richiamato Lorenzo dopo la partita contro il Cagliari, per lo scarso rendimento in campo.

Comments

comments