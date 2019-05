Jacobelli: “Con Sarri anche Higuain alla Juve”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni della Rai, nel corso della trasmissione “Calcio&Mercato”, parlando di Sarri alla Juve:

“Credo che Juventus abbia già in tasca il nome del nuovo allenatore ma naturalmente sta aspettando che la stagione calcistica finisca. Manca l’ultima giornata di Serie A e le finali di Champions ed Europa League: serve ancora un po’ di pazienza. Il primo candidato per raccogliere l’eredità di Allegri, è Maurizio Sarri e con lui potrebbe tornare a Torino anche Higuain. Le quotazioni di Sarri in forte rialzo”.

