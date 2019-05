Quagliarella-Napoli, la Samp ha già bloccato il sostituto

Negli ultimi giorni si stanno prepotentemente facendo strada delle voci che vorrebbero il ritorno di Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, al Napoli.

Il calciatore ha disputato un’unica stagione (2009-2010) con la squadra del suo cuore, prima del trasferimento alla Juventus dovuto alla terribile vicenda dello stalker che lo ha perseguitato per anni. Una suggestione, quella del suo ritorno, che potrebbe davvero concretizzarsi, per stessa ammissione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ed ora emerge un nuovo tassello che potrebbe ulteriormente avvicinare Quagliarella al club azzurro: secondo il Corriere dello Sport, la Sampdoria avrebbe già bloccato Sam Lammers, attaccante del PSV Eindhoven, che andrebbe proprio a coprire il buco lasciato da un’eventuale addio del capitano, autore, quest’anno, di ben 26 gol in campionato.

