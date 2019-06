James Rodriguez, l’ex moglie: “Juve o Napoli? Vada dove possa giocare e sentirsi importante”

L’ex moglie di James Rodriguez nonché sorella di David Ospina, Daniela Ospina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Caracol Radio.

“Napoli e Juve? Quello che posso dire è che vada dove possa giocare e sentirsi importante. E’ ancora giovane, deve poter pensare in grande. Ha ancora tanti anni per fare bene e dimostrarlo, andare in Italia sarebbe una bella opportunità. Lui e mio fratello David sono concentrati sulla Nazionale ma parlano anche delle loro squadre. Spero di sapere presto il futuro di James così da poter capire dove mandare nostra figlia.”

