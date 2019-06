Maradona ricorda Sergio Gendler: “Dispiace per la tua famiglia e per non avere una foto insieme”

Sul proprio profilo Instagram Diego Armando Maradona ricorda Sergio Gendler, giornalista sportivo argentino scomparso il 13 giugno.

“Stavo cercando una foto insieme ma ma mi ha sorpreso non trovarla. Voglio dirti che capisco la tua stanchezza che ti porti da così tanto tempo. Mi dispiace per le tue figlie, tua moglie e la tua famiglia. Riposa in pace Ruso.”

Comments

comments