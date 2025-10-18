Tennis

Jannik Sinner batte Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno il Six Kings Slam

Pubblicato il

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo

Il tennista, numero 2 al mondo, batte in finale Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4 in poco più di un’ora.

Una prestazione top dell’altoatesino, dominante per tutto il torneo e anche in finale: Jannik  incassa un assegno da 6 milioni di dollari e tornerà in campo la prossima settimana a Vienna

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top