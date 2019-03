Juventus, Allegri: “Abbiamo buone possibilità di passare il turno. Mai detto di voler andare via”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Udinese:

“Ogni trofeo vinto deve essere celebrato, perchè ogni vittoria è frutto di lavoro e sacrificio. Non ci hanno mai regalato niente.

Ci siamo visti ieri sera a cena con il Presidente. Siamo due persone intelligenti, che hanno costruito qualcosa di importante in questi 5 anni insieme. Abbiamo deciso di parlare del rinnovo del contratto a stagione finita.



Tra me, il presidente e la società i rapporti sono in totale sintonia, anche per il futuro. Siamo molto d’accordo e non ho mai detto di voler andar via. Ma tutto a suo tempo.

Ora abbiamo buone possibilità di passare il turno. La partita di Madrid ci ha lasciato delle scorie che ci hanno aiutato in questi 15 giorni. Martedì saremo pronti e faremo una grande partita.

Non sarà facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare un’impresa martedì. Servirà tanta pazienza perchè la partita sarà lunghissima.”

