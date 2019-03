Corbo: “Europa League ultima opportunità per dare un senso a questo stagione. La Juve ha fatto un bluff”

Il giornalista di Repubblica,Antonio Corbo, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live:

“L’Europa League è l’ultima opportunità per dare un senso alla stagione, perchè la stagione del Napoli per ora non ha un senso. Il campionato è stato devastato dall’acquisto di Ronaldo, è mancata la volontà delle altre squadre di fare acquisti per competere con la Juventus. La Juventus ha giocato a poker, ha fatto un bluff acquistando il giocatore più forte di tutti e facendo credere a tutti di essere imbattibile, è riuscita nel suo intento, peggio gioca più vince.”

