Juventus, caso ultrà: il “basta” del questore due mesi prima della denuncia

Ecco la lettera inviata dal questore Francesco Messina a Beppe Marotta, allora AD della Juventus. La nota firmata, datata 17 aprile 2018, presentava in oggetto una dicitura chiarissima: “Rilascio biglietti gratuiti ai cosiddetti striscionisti”. In questa nota, con una certa severità, veniva indicata alla Juventus l’unica strada da seguire:

«È stato verificato che codesta società sportiva concede, a titolo gratuito, titoli di accesso all’Allianz Stadium ai cosiddetti “striscionisti” nonostante molti degli stessi risultino essere stati destinatari di provvedimenti Daspo, ovvero condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tenuto conto della inopportuna prassi finora adottata si voglia provvedere, sin da subito, ad adeguare le procedure di cessione dei tagliandi di ingresso alla normativa vigente, avendo cura di impartire precise disposizioni nei confronti del personale steward che in occasione dei controlli dovrà altresì verificare la piena corrispondenza tra i dati riportati nei titoli di ingresso e quelli contenuti nei documenti di identità, verificando anche quelli delle tessere del tifoso, ritirandole in caso di riscontrate difformità».