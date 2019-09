Juventus, confermato il debito di bilancio a giugno 2019

Per la Juventus è confermato il debito di bilancio a giugno 2019 di 39,9 milioni; per questo sarà necessaria una ricapitalizzazione di 300 milioni.

Debito di bilancio di 39,9 milioni confermato per la Juventus, a giugno 2019. L’indiscrezione riportata ad inizio settembre si è rivelata veritiera, dichiara Il Sole 24 Ore.

Per il club i debiti finanziari sono balzati del 50%, fino ad arrivare a 463,5 milioni; i debiti finanziari netti sono pari a 14,86 volte il patrimonio netto, che si è ridotto da 72 a 31,2 milioni. Il comunicato della Juventus dice che la holding Exor si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua pertinenza, pari al 63,77 per cento.

La ricapitalizzazione necessaria, di 300 milioni, ha come scopo quello di sostenere il piano di sviluppo di cinque anni. Fatto sta che la prima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha portato un incremento della perdita e anche per questa stagione il cda, in via prudenziale, ha previsto un bilancio in perdita.

fonte: il sole 24 ore.

Comments

comments