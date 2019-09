Juventus, possibile rosso da circa 40 milioni per l’ultimo bilancio

La società Exor ha rilevato che la Juventus, nel semestre gennaio-giugno 2019, ha un rosso in bilancio di quasi 47 milioni di euro.

L’anno appena trascorso per la Juventus potrebbe portare un rosso in bilancio di circa 40 milioni. Questo perché le spese da gennaio a giugno 2019 sono state sui 47 milioni, con utili netti per 7 milioni. Tra l’altro l’anno 2018-2019 è il primo di Cristiano Ronaldo al club bianconero e la stagione dell’ottavo scudetto consecutivo.

Tutto questo emerge dai conti Exor, ma per ora sono dati da prendere con le pinze; questo perché i dati utilizzati sono usati anche per il bilancio consolidato della holding.

I dati certi si sapranno solo con l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2019, con il cda che si riunirà il 19 settembre.

