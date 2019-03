Juventus, i convocati: c’è CR7, niente da fare per Douglas Costa

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro il Napoli.

Presente Cristiano Ronaldo, che era stato in dubbio a causa di una botta alla caviglia rimediata in allenamento, mentre non prenderà parte alla trasferta Douglas Costa, out per un problema muscolare.

La lista:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Joao Cancelo, Rugani, Spinazzola;

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

