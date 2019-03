Napoli-Juve si avvicina, come cercheranno il riscatto gli azzurri?

Domani sera, per il posticipo della settima giornata di ritorno del campionato, c’è Napoli-Juve; una partita che ha per protagoniste due squadre dal gioco molto diverso tra loro.

Una grande partita per riscattare il risultato dell’andata e per far vedere che ancora una volta può competere senza problemi con la prima in classifica. Questa è Napoli-Juve. Gli azzurri vogliono dimostrare che hanno raggiunto la piena maturità, anche nei singoli, che a volte manca e quel pizzico di cinismo in più sotto porta.

Dall’altra parte la Juventus per ritrovare la fiducia persa dopo la brutta sconfitta contro l’Atletico Madrid, con l’aiuto della sua classica forza di decidere le partite con le giocate dei singoli.

Conferme per Ancelotti, cambi per Allegri

Il Napoli si presenterà a questa partita con un unico cambio rispetto alla partita precedente, molto probabilmente; infatti dovrebbe giocare Ghoulam sulla sinistra al posto di Hysaj. Per il resto conferme negli altri reparti, con il solito ballottaggio in attacco tra Mertens e Milik.

La Juventus invece cambierà qualcosa, partendo proprio dall’attacco. Dietro Cristiano Ronaldo e Mandzukic dovrebbe esserci Dybala, sulle fasce agiranno Cancelo e Alex Sandro; a centrocampo la novità più importante: il rientro di Pjanic, affiancato da Matuidi e Emre Can.

Più attenzione difensiva del solito per il Napoli

La compagine azzurra ci si aspetta che ci metterà più attenzione nella fase difensiva; dovrà guardarsi dalle scorribande di Cristiano Ronaldo, Cancelo e Alex Sandro. In particolare, non è difficile immaginare Koulibaly o Allan prestare più attenzione all’attaccante portoghese.

Un’altra cosa da aspettarsi è un maggior ripiego da parte di Callejon e Zielinski, che saranno pronti e vigili a dare una mano ai due terzini. Per quanto riguarda la fase offensiva, cambierà qualcosa con il compagno d’attacco di Insigne.

Se ci sarà Mertens è facile prevedere che ci saranno azioni d’attacco più veloci e basate su combinazioni strette; in questo senso si proporranno molto Zielinski e Callejon per chiudere i triangoli e cercare di prendere in velocità Chiellini e Bonucci.

Se invece partirà Milik dall’inizio, sarà sfruttata anche la sua fisicità e la capacità di favorire gli appoggi per gli inserimenti al centro. Sia Insigne che Zielinski e Callejon dovranno essere bravi a sfruttare le opportunità che riuscirà a creare l’attaccante polacco. Infine, da non sottovalutare la precisione e la capacità di Milik di battere le punizioni; si sta rivelando un fattore da tenere sempre conto.

Velocità nel ripartire e la giocata del campione per la Juventus

Le scelte di Allegri fanno pensare che cercherà di sfruttare in pieno le ripartenze; Alex Sandro e Cancelo sulle fasce a tal proposito sono abbastanza veloci da poter permettere questo tipo di gioco. Il secondo inoltre avrà anche il ruolo da regista offensivo aggiunto, quasi, come ha già fatto vedere tante volte.

Il ritorno di Pjanic al centro vuol dire che da lui passeranno quasi tutti i palloni da smistare; in questo senso bisogna aspettarsi pressing asfissiante su di lui del Napoli, in modo da non farlo ragionare. Ma questo potrebbe anche liberare gli altri per le loro giocate.

A tal proposito entrano in gioco Cristiano Ronaldo e Dybala; il primo si conosce più che bene, con le sue volate sulla fascia e le giocate a liberare i compagni. In questa partita dovrà stare molto attento a clienti scomodi come Koulibaly e Allan.

Paulo Dybala invece è chiamato a fare una grande partita; sarà chiamato a dialogare con Cristiano Ronaldo e Mandzukic per creare pericoli a Meret. Oltre ai singoli, la forza della Juventus si può vedere anche sui calci d’angoli, dato che molti sono anche forti in quel contesto.

Una sfida tra due modi di giocare diversi

Quello che si vedrà domani sera sarà quasi una sfida tra due mondi diversi, compreso quello che riguarda il modo di giocare la partita. Da una parte un gioco di squadra e bello da vedere, dall’altra la forza dei singoli campioni. Ne vedremo delle belle.

