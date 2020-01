Juventus: lo stimolo giusto per tornare al gol

Nelle ultime dodici partite il Napoli ha segnato appena undici gol, sicuramente una media che non può appartenere ad una squadra che ha grandi ambizioni.

Il digiuno ha coinvolto anche quelli che una volta erano i punti di forza del Napoli come Callejon, che non segna dalla prima giornata, Mertens, che non segna da quattro mesi, e Insigne, che non segna da Lecce-Napoli.

I calciatori mandati a segno dal Napoli sono dodici e queste sono le ultime partite in cui ha segnato l’ultima volta ognuno di loro in campionato.

Milik: 6 Gennaio, Napoli-Inter 1-3;

6 Gennaio, Napoli-Inter 1-3; Allan: 22 Dicembre, Sassuolo-Napoli 1-2:

22 Dicembre, Sassuolo-Napoli 1-2: Zielinski: 7 Dicembre, Udinese-Napoli 1-1;

7 Dicembre, Udinese-Napoli 1-1; Llorente: 1 Dicembre, Napoli-Bologna 1-2;

1 Dicembre, Napoli-Bologna 1-2; Lozano: 23 Novembre, Milan-Napoli 1-1;

23 Novembre, Milan-Napoli 1-1; Maksimovic 30 Ottobre, Napoli-Atalanta 2-2;

30 Ottobre, Napoli-Atalanta 2-2; Manolas 29 Settembre, Napoli-Brescia 2-1;

29 Settembre, Napoli-Brescia 2-1; Mertens 29 Settembre, Napoli-Brescia 2-1;

29 Settembre, Napoli-Brescia 2-1; Fabian 22 Settembre, Lecce-Napoli 1-4;

22 Settembre, Lecce-Napoli 1-4; Insigne 22 Settembre, Lecce-Napoli 1-4;

22 Settembre, Lecce-Napoli 1-4; Di Lorenzo 31 Agosto, Juventus-Napoli 4-3;

31 Agosto, Juventus-Napoli 4-3; Callejon 24 Agosto, Fiorentina-Napoli 3-4

Dati preoccupanti anche se i calciatori del Napoli hanno tutte le qualità per ritornare al gol, elemento fondamentale per risalire in classifica e provare a conquistare un posto in Europa.

