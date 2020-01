I precedenti. In campionato Juve imbattuta al San Paolo dal 2015, il doppio tabù di Gattuso

Nella 21° giornata del campionato di Serie A 2019-2020 il Napoli affronta la Juventus allo stadio San Paolo domenica 26 gennaio alle ore 20:45.

Tra Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa Uefa sono 85 i precedenti giocati a Napoli tra le due squadre che hanno visto il Napoli segnare 116 gol (media 1,36 a partita) conto i 101 della Juventus (media 1,19 a partita) e terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 30 (35,30%) – ultima il 3-2 nella semifinale di Coppa Italia giocata il 5 aprile 2017 con i gol di Higuain (J), Hamsik (N), Higuain (J), Mertens (N), Insigne (N). Iin campionato il 2-1 del 26 settembre 2015 con i gol di Insigne (N), Higuain (N), Lemina (J);

(35,30%) – ultima il 3-2 nella semifinale di Coppa Italia giocata il 5 aprile 2017 con i gol di Higuain (J), Hamsik (N), Higuain (J), Mertens (N), Insigne (N). Iin campionato il 2-1 del 26 settembre 2015 con i gol di Insigne (N), Higuain (N), Lemina (J); PAREGGI: 30 (35,30%) – ultimo l’1-1 del 2 aprile 2017 con i gol di Khedira (J) e Hamsik (N);

(35,30%) – ultimo l’1-1 del 2 aprile 2017 con i gol di Khedira (J) e Hamsik (N); VITTORIE JUVENTUS: 25 (29,40%) – ultimo il 2-1 del 3 marzo 2019 con i gol di Pjanic (J), Emre Can (J), Callejon (J).

A questi vanno aggiunti quattro partite da un tempo ciascuna giocate al San Paolo per il trofeo Birra Moretti e terminati con 3 pareggi (decisi poi dagli shot-out, rigori in movimento, che hanno visto il Napoli trionfare nel 2005 ma perdere nel 2006 e ai rigori nel 2008) e 21 vittoria della Juventus.

In totale, tra Napoli e Torino, sono 15 i precedenti giocati dalle due squadre nel mese di gennaio terminati con 2 vittorie del Napoli (entrambe in casa), 6 pareggi (3 a Napoli) e 7 vittorie della Juventus (3 in trasferta).

C’è un solo precedente tra le due squadre giocato alla 21° giornata di campionato ed è quello terminato 0-0 allo stadio Collana il 22 febbraio 1959 che tra l’altro è anche l’ultimo giocato lontano dal San Paolo.

La sfida Napoli-Juventus vede Rino Gattuso affrontare due tabù da allenatore:

in 10 sfide con la Juventus ha rimediato solo 5 pareggi e 5 sconfitte;

contro Sarri in 2 confronti diretti ha rimediato 1 pareggio e 1 sconfitta.

Sarri invece ha sfidato il Napoli 5 volte ottenendo 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Comments

comments