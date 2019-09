Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima di Brescia-Juventus.

“Ronaldo ha un piccolo fastidio all’adduttore, è chiaro che siamo dispiaciuti per questa assenza di oggi e per il premio di ieri sera (il The Best, ndr) nonostante rispettiamo tantissimo Messi. Con tutti i trofei che ha vinto pensavamo che il premio l’avrebbe meritato”.

Comments

comments