Napoli: altra offerta per il rinnovo di Mertens, Ancelotti vuole tenerlo ancora a lungo

Tiene ancora banco la questione rinnovi in casa Napoli con Mertens e Callejon grandi protagonisti di questa vicenda.

Secondo il portale Calciomercato.com ci sarebbe stata un’ulteriore offerta del Napoli per il rinnovo di Mertens. Al calciatore belga è stato proposto un rinnovo fino al 2022 per 4 milioni a stagione, stesso stipendio di adesso, con aumento dei bonus in caso di vittorie di trofei.

Attualmente Mertens non ha ancora firmato perché aspetta offerte importanti dall’estero. Nel frattempo Ancelotti ha fatto pressione sulla società chiedendo il rinnovo dell’attaccante che resta ancora al centro del progetto.

Comments

comments