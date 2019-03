Juventus: party privato dopo la sconfitta con l’Atletico, presente anche CR7

Clamorosa indiscrezione lanciata dal portale coronamagazine.com su un presunto party privato organizzato dai calciatori della Juventus dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid.

“Neanche una settimana dopo il 2-0 ricevuto fuori casa dall’Atletico Madrid i giocatori della Juventus non sembrano troppo dispiaciuti dall’avvenimento. Hanno infatti organizzato un party privato allo Starhotel Majestic di Torino, e non solo: sono state invitate a questa festa quasi 60 donne, principalmente influencer e modelle, provenienti da tutta Italia che, come si può vedere da tutte le loro storie di Instagram, si sono tutte quante recate stranamente a Torino, senza un apparente motivo.

Hanno inoltre passato la serata nello stesso hotel, smettendo tutte quante di postare storie su Instagram da un certo punto della serata a seguire. La mattina seguente le donne sono ripartite a gruppi per tornare nelle loro rispettive città dopo aver fatto colazione, dettagli molto importante perché non si spiegherebbe altrimenti uno spostamento di massa verso Torino, tutto per una sola notte.

Alla festa erano presenti tutti i giocatori della Juventus, gli unici che non hanno partecipato sono stati Barzagli e Bernardeschi, anche se i motivi della loro assenza sono apparentemente ignoti. Anche Cristiano Ronaldo, che a quanto pare sembra essersi ambientato bene qui in Italia e con i compagni di squadra, era presente all’evento. Le donne sono state invitate invece da un noto PR romano che per ovvi motivi lasceremo anonimo.

Quello che tutti ci chiediamo è se sia giusto a distanza di pochi giorni da una sconfitta del genere, passare una serata con l’intera squadra a brindare e festeggiare con donne di dubbia provenienza piuttosto che magari passare una serata con le propri mogli e figli fra le accoglienti mura di casa. Se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda noi del Corona Magazine vi informeremo subito, perché come sapete siamo l’unico giornale che non si fa problemi a dare notizie scomode e di raccontarvi tutta la verità.

