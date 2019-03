Incredibile Iavarone: “Sabato tentativo di furto a casa di Insigne, necessario intervento della polizia”

Durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su canale 8, il giornalista Toni Iavarone fa una clamorosa rivelazione riguardo uno spiacevole episodio che ha visto protagonista Lorenzo Insigne. Queste le sue parole.

“Sabato è scattato l’allarma a casa di Insigne per un tentativo di furto. Tutto è rientrato ed è intervenuta la polizia, per fortuna non è successo nulla di grave. Sicuramente non ha vissuto una serata facile sabato, questo non significa che ha sbagliato il rigore per questo motivo ma non era sereno e aveva dormito poco quella sera.”

