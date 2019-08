Juventus, Rugani e Ramsey fuori dai convocati

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per l’esordio in campionato, domani alle 18, contro il Parma.

L’ex Napoli e Chelsea non sarà in panchina, essendo afflitto da polmonite. Fuori dalla lista Aaron Ramsey, arrivato dall’Arsenal ma apparso ancora in ritardo di condizione, a causa dell’infortunio patito nel finale di stagione, e Daniele Rugani, al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino. C’è, invece, Gonzalo Higuain.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain, Bernardeschi

