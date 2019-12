Secondo quanto riportato da Tmw l’attaccante della Juventus Mario Mandzukic non si trasferisce più in Qatar.

Il calciatore croato sembrava ormai prossimo a vestire la maglia dell’Al Duhail ma il giocatore nelle ultime ore avrebbe fatto marcia indietro e lasciando il Qatar per far ritorno in Italia.

Alla base della momentanea rottura ci sarebbero disaccordi di natura economica sia sul contratto sia sul prezzo del cartellino.

Non sono esclusi clamorose novità nei prossimi giorni.

